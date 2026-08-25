Sono in vendita i biglietti per Italia-Turchia, secondo incontro casalingo degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League in programma lunedì 5 ottobre (ore 20.45) allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

I tagliandi potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65.

I PREZZI DEI BIGLIETTI

- FIELDBOX SALA 2006 - 260 EURO

- POLTRONA GOLD C CON OSPITALITÀ SALA 2006 - 200 EURO

- POLTRONA - 60 EURO

- POLTRONA RIDOTTO OVER 65 - 50 EURO

- TRIBUNA COPERTA - 50 EURO

- TRIBUNA COPERTA RIDOTTO OVER 65 - 40 EURO

- TRIBUNA COPERTA RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO

- TRIBUNA COPERTA LATERALE - 40 EURO

- TRIBUNA COPERTA LATERALE RIDOTTO OVER 65 - 30 EURO

- TRIBUNA COP. LAT. RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO

- TRIBUNA COP. LAT. PROMO FAMIGLIA ADULTO - 30 EURO

- TRIBUNA COP. LAT. PROMO FAMIGLIA UNDER 18 - 20 EURO

- DISTINTI CENTRALI - 40 EURO

- DISTINTI CENTRALI RIDOTTO OVER 65 - 35 EURO

- DISTINTI CENTRALI RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO

- DISTINTI LATERALI - 35 EURO

- DISTINTI LATERALI RIDOTTO OVER 65 - 30 EURO

- DISTINTI LATERALI RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO

- CURVE - 20 EURO

- CURVE RIDOTTO UNDER 18 - 14 EURO

- CURVE RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO

Sezione: News / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 18:14 / Fonte: Figc.it
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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