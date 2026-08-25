Dopo la pesante sconfitta all'esordio in campionato contro la Roma, la Fiorentina è chiamata a risolvere negli ultimi giorni di mercato la situazione legata a Moise Kean: il centravanti azzurro ha raggiunto un’intesa economica con il Como attraverso il proprio agente, ma resta da trovare l’accordo tra i due club.

La Fiorentina valuta l’attaccante circa 40 milioni di euro, bonus compresi, e non è intenzionata a cederlo senza aver prima individuato un sostituto all’altezza.

Bonny tra i possibili sostituti

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina sta valutando diverse alternative in caso di partenza di Kean. Tra i nomi monitorati ci sono Icardi, Bonny, Emegha, Delap e Zirkzee.

L'attaccante dell'Inter, entrato dalla panchina contro il Monza e autore di una gara, è accostato ai viola da giorni. Difficile immaginare una sua partenza a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, ma un'offerta importante potrebbe cambiare le strategie dell'Inter. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 14:16
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.