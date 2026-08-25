Inizio decisamente positivo per l'Inter U23, reduce dalla vittoria al Massimino contro l'ambizioso Catania. I ragazzi di Stefano Vecchi hanno interpretato bene la gara, rispettando le consegne in entrambe le metà campo. Insomma, le sensazioni sono positive ma la volontà della dirigenza è arricchire la rosa attualmente a disposizione dell'allenatore.

Per un Yvan Maye pronto a salutare per trasferirsi al Monza, c'è un Tommaso Fumagalli, 26 anni, attaccante, che sta per aggiungere profondità al reparto offensivo, come riporta Nicolò Schira. Reduce da una stagione alla Reggiana, ha già giocato in Serie C nel 2023/24 con la maglia della Giana Erminio, segnando 12 gol. Tra i due club è già tutto definito e nel pomeriggio Fumagalli si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Verrà inserito come fuori quota, prendendo idealmente il posto di Antonino La Gumina.