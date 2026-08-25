Il Monza, dopo Ebenezer Akinsanmiro, ha deciso di puntare su un altro rinforzo proveniente dall'Inter. Si tratta di Yvan Maye, difensore centrale di vent'anni che nello scorso weekend è andato a segno in Serie C contro il Catania, in trasferta, dopo aver già collezionato lo scorso anno 16 presenze complessive con Under 23 e Primavera.

Ora i brianzoli stanno provando a prendere Folorunsho dal Napoli, in compenso si è raffreddata la pista Massolin. Il 23enne centrocampista, come riporta La Gazzetta dello Sport, è destinato a lasciare i nerazzurri in prestito ma ha diverse offerte dall'estero.