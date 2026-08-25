Il gol dopo pochi minuti di Inter-Monza, alla sua maniera: un tracciante che spacca la porta e chiarisce per l'ennesima volta quanto Hakan Calhanoglu sia prezioso, anzi determinante per l'Inter. Perché oltre alla rete il turco, reduce da un Mondiale deludente per lui e la sua Nazionale, ha subito ripreso in mano il centrocampo, dando geometrie e verticalità. Un centrocampo che in questa stagione vedrà, in maglia nerazzurra, tanti calciatori di alto profilo ma Calha continua a essere unico nel suo genere. Le sue qualità da regista possono essere interpretate a turno da Piotr Zielinski e Nicolò Barella, con Aleksandar Stankovic ancora studente, ma nessuno nella rosa a disposizione di Cristian Chivu può garantire lo stesso apporto in termini di qualità, gestione dei tempi e quantità.

Il presente è sotto gli occhi di tutti, il futuro resta un rebus, come ricorda Il Messaggero. Il contrattp è in scadenza il 30 giugno 2027 e non sussitono trattative ad oggi per un rinnovo. Ergo, rimanendo così la situazione, Calha saluterà l'Inter tra un anno a parametro zero. Ad attenderlo ci sono già le grandi di Istanbul, con Galatasaray e Fenerbahçe pronte a sfidarsi per riportarlo a casa. Ma nella testa del centrocampista il futuro è lontano e non distrae: il presente è l'Inter, con l'obiettivo di bissare quanto fatto in Italia la scorsa stagione e fare bene in Europa. Per la ricerca dell'eventuale sostituto c'è tempo.