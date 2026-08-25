Inter-Monza vista dagli occhi di BordoCam propone una serie di screzi che ci sono stati tra i giocatori nerazzurri e l'arbitro Livio Marinelli. In un'anticipazione data sui propri canali social da DAZN, si vedono sia Alessandro Bastoni che Lautaro Martinez discutere con il direttore di gara, che nel pre-partita si era raccomandato con i capitani sulle modalità di comportamento (solo i capitani possono interloquire con il direttore di gara) e poi, nei regolamentari, ha avuto una serie di confronti con i due. Come si vede dalle immagini, il difensore se la gioca con l'ironia, l'attaccante va a muso duro.

𝑬𝒉𝒊, 𝒄𝒂𝒍𝒎𝒂𝒕𝒊 𝒖𝒏 𝒑𝒐'!" ️

Scintille tra l'arbitro Marinelli e Lautaro e Bastoni



@DavideBernardi6

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