Brutta notizia per Nicolò Zaniolo, costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare nel finale della partita pareggiata in casa contro il Como sabato scorso. Come sottolinea Il Messaggero Veneto, i primi esami medici a cui è stato sottoposto confermano le sensazioni iniziali di uno stiramento e invitano al pessimismo. L'attaccante rischia di doversi fermare subito per diverse settimane, con rientro a ottobre. Oggi è atteso un comunicato ufficiale del club in tal senso.

Al di là dell'assenza certa nella seconda giornata contro il Monza, Zaniolo, se lo stiramento fosse confermato, salterebbe certamente anche il match di Coppa Italia contro il Venezia di mercoledì 2 settembre, la gara con la Lazio del 7 settembre, quella contro l'Inter del 14 e anche l'ultima prima della lunga sosta per gli impegni di Nations League delle Nazionali contro il Cagliari del 19 settembre.

Sezione: News / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 12:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.