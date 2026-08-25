L'Inter è scesa in campo questo pomeriggio, alla Pinetina, per il primo allenamento della settimana dopo aver riposato sia ieri che domenica, all'indomani della vittoria sul Monza. Djed Spence, che da poco ha cominciato la preparazione vera e propria, si è allenato ancora a parte: il suo obiettivo è mettersi a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Napoli del prossimo 5 settembre. Discorso diverso per l'altro inglese, Curtis Jones, che proverà a strappare una convocazione già per la trasferta di Cagliari di domenica prossima. Lo riporta Sky Sport.