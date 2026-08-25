Probabilmente la maglia di Pio Esposito è una delle più gettonate negli Inter Store, ma in attesa dei dati ufficiali anche la partita di sabato scorso contro il Monza al Meazza lo ha confermato. A turno, Lorenzo Lucchesi e Filippo Delli Carri hanno fatto di tutto per portarsi a casa la casacca dell'attaccante nerazzurro, cercando di sfilargliela per tutti i 90 minuti di gioco. Risultato: tre maglie strappate e tre cambi in corsa.

Come evidenzia 'BordoCam', in onda su DAZN, le attenzioni dei centrali brianzoli nei confronti di Pio sono state parecchio robuste e hanno avuto conseguenza sul numero 94 che porta sulla schiena. Prima è sparito il 9, poi dopo la rete di tacco che ha esaltato il Meazza è sparito dalla nuova maglia anche il 4. Infine, altro strappo prima del fischio finale. Se è vero che l'Inter contro il Monza si è aggrappata alla verve del proprio puntero, si può dire altrettanto di chi ha dovuto difendere su di lui...