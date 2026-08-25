Tra i giocatori in uscita dall'Inter ci sono sempre loro due, Kristjan Asllani e Yanis Massolin. Come riporta il Corriere dello Sport, erano stati accostati al Monza, ma poi dall'interesse non si è passati ai fatti.

"L’ex Modena è stato sfortunato, perché un infortunio rimediato durante il ritiro in Germania lo ha tenuto a lungo fermo, impedendogli di mettersi in mostra. Piace, però, in Ligue 1, con almeno tre club che hanno chiesto informazioni. Giocare e trovare spazio in patria potrebbe essere la soluzione ideale per lui e per l’Inter, che punta a valorizzarlo. Più complicata la situazione di Asllani, per il quale servirà, con ogni probabilità, un prestito last minute".

