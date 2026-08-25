Novità 'esotica' per il futuro di Kristjan Asllani, in uscita dall'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista albanese potrebbe trasferirsi addirittura negli Emirati Arabi, nello specifico nell'Al Jazira che sta facendo sul serio per l'ex Empoli. Contatti avviati e volontà di regalarsi un giocatore per migliorare la qualità del centrocampo.

Palla ad Asllani

Proprio Asllani adesso dovrà sciogliere i nodi, accettando o meno la corte araba che comporterebbe un vero e proprio cambio di vita. Di fronte a lui l'opportunità di andare a giocare nella UAE Pro League dove tornerebbe a essere protagonista con un ingaggio significativo.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 11:44
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.