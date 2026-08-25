Giovedì alle 18 inizierà il sorteggio della League Phase della UEFA Champions League 2026/27 da cui emergeranno le avversarie dell'Inter nella corsa ai primi 8 posti che garantiscono la qualificazione diretta agli ottavi della competizione.

Nello specifico, la Fase Campionato vedrà la squadra di Cristian Chivu impegnata in otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta: i tifosi potranno seguire in diretta il sorteggio della League Phase sui canali ufficiali del Club.

Lo speciale Live UCL League Phase Draw 2026/27 sarà trasmesso in diretta su Inter TV, su inter.it, sull'app ufficiale, sul canale YouTube del Club e sul canale FAST Inter 24/7. La diretta nerazzurra inizierà alle 17:50, per arrivare preparati al meglio all'inizio del sorteggio di Montecarlo.

Come sempre, la diretta testuale dell'evento sarà online anche su FcInterNews.it.

Sezione: News / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 15:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.