Il mercato dell'Inter in entrata potrebbe non essere ancora terminato. I nerazzurri, come si legge sul Corriere dello Sport, avevano imbastito una trattativa con la Roma per cedere Luis Henrique e a quel punto avrebbero inserito una pedina in più, al posto del brasiliano. Se non fosse che i giallorossi, dopo Mora, hanno deciso di andare forti su Oosterwolde. L'Inter, d'altronde, voleva non meno di 25 milioni e col Fenerbahce l'operazione è costata meno.

A questo punto per l'uscita del brasiliano bisognerebbe attendere la Premier, pista che il quotidiano non scarta del tutto in virtù di qualche sondaggio che in passato c'è stato. Più difficilmente andranno via altri giocatori: Stankovic vuole giocarsi le sue chances e attorno a Bonny non si è mosso nulla. Se anche dovesse partire qualcuno, il profilo che cercano i nerazzurri non è facile da trovare.

"Ciò che cerca l’Inter è proprio un’occasione. L’idea sarebbe quella di inserire un elemento che garantisca fantasia, imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo. Dovrebbe anche essere raggiungibile senza ricorrere a formule troppo complicate e dispendiose, e avere pure un ingaggio sostenibile per le casse nerazzurre. Oltre che accontentarsi di essere la classica carta da panchina: l'elemento da spedire in campo per sbloccare una partita incagliata. Non si tratta di uno scenario semplice", come riporta il Corsport.