Non hanno ancora messo piede in campo e fremono per poterlo fare. Djed Spence e Curtis Jones lavorano per mettersi a disposizione di Cristian Chivu e cominciare così l'avventura in nerazzurro, come racconta oggi il Corriere dello Sport. A Cagliari potrebbe già esserci il centrocampista, per l'esterno bisognerà probabilmente attendere il Napoli alla terza giornata.

Riguardo all'ex Liverpool, per esempio, il quotidiano racconta come il ragazzo sia rimasto "folgorato dall’atmosfera di San Siro, proprio come era accaduto lo scorso dicembre, quando si era presentato a Milano da avversario in quella notte che fece scattare il colpo di fulmine con i colori nerazzurri. Ora conta i giorni che lo separano dalla prima gara ufficiale con la maglia dell’Inter, al termine di una trattativa durata mesi, in cui la sua posizione non si è mai spostata di un millimetro. Sarà anche uno “scouser”, nato e cresciuto a Liverpool, ma il popolo interista lo ha già adottato ed è pronto a trasformarlo in un suo beniamino. Chivu, che tanto si è prodigato per il suo arrivo, a sua volta non vede l’ora di goderselo in campo. Di lui apprezza soprattutto la capacità di fare tante cose diverse e tutte con enorme qualità. Proprio ciò che serve in una squadra che punta ad alzare ulteriormente il livello".