L’Inter ha preso una decisione chiara sul futuro di Kristjan Asllani: il centrocampista albanese è considerato fuori dal progetto tecnico e sul mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, si attende la decisione del giocatore sull'offerta prestito dell’Al Jazira, anche se i nerazzurri valutano la cessione del giocatore.

Le differenze con Luis Henrique

Diversa, invece, la situazione di Luis Henrique, considerato parte integrante della rosa e del progetto di Cristian Chivu. L'esterno brasiliano, nei giorni scorsi al centro dei discorsi di mercato tra Inter e Roma, non è considerato fuori dal progetto tecnico nerazzurro. In caso di offerta in linea con il suo valore d mercato, l'Inter prenderebbe in considerazione una sua uscita. In alternativa resterà a Milano pur partendo alle spalle di Dimarco, Diouf e Spence.