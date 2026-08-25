Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato la prima sanzione a 33 giocatori dopo la prima giornata della Serie A 2026-27, che si è chiusa ieri sera con la reboante vittoria della Roma a spese della Fiorentina. Tra questi ci sono anche gli interisti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, ammoniti nella gara di sabato scorso contro il Monza. Gli unici espulsi sono Andrea Tarozzi, vice allenatore del Bologna, e il diesse del Genoa, Diego Lopez.

Multe, infine, per Bologna (12mila euro), Atalanta (10mila euro), Venezia (4mila euro), Como (3mila euro), Frosinone (3mila euro).