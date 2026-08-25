Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato la prima sanzione a 33 giocatori dopo la prima giornata della Serie A 2026-27, che si è chiusa ieri sera con la reboante vittoria della Roma a spese della Fiorentina. Tra questi ci sono anche gli interisti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, ammoniti nella gara di sabato scorso contro il Monza. Gli unici espulsi sono Andrea Tarozzi, vice allenatore del Bologna, e il diesse del Genoa, Diego Lopez. 

Multe, infine, per Bologna (12mila euro), Atalanta (10mila euro), Venezia (4mila euro), Como (3mila euro), Frosinone (3mila euro). 

Sezione: News / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 16:54
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.