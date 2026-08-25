Alessandro Florenzi parla dei giovani italiani in rampa di lancio, anche in ottica nazionale, e nel farlo (in un'intervista a La Repubblica) cita anche un talento visto durante il pre-campionato con l'Inter.

Florenzi, in Italia può essere la stagione del rilancio dei giovani. Su chi punterebbe?

"Liberali del Como. Nelle amichevoli estive mi ha impressionato anche Bovio, il difensore dell’Inter. In ogni caso i ragazzi non vanno attaccati al primo errore, o considerati i salvatori della Patria. La nuova Nazionale deve essere come la nostra, un mix tra giovani e esperti, che trasmettano cosa vuol dire indossare la maglia azzurra. Così potremo fare di nuovo qualcosa di speciale".

Un rilancio, quello del settore tecnico, affidato a Claudio Ranieri. "Una persona a cui voglio bene, come Paolo Maldini e Leonardo. È una scelta valida. Mi fa sorridere chi dice che Malagò ha selezionato solo suoi amici: al Coni ha fatto cose magnifiche, mica vuole il male dell’Italia. Spero Ranieri possa rifondare tutta la filiera del calcio giovanile. Ha esperienza, quando avrà capito dove mettere mano può rivoluzionare la situazione".