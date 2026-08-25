Bisognerà probabilmente attendere gli ultimi due giorni di mercato per sapere se l'Inter acquisterà o meno un attaccante in più. Come sottolinea oggi Tuttosport, Chivu vorrebbe un quinto attaccante con caratteristiche diverse da quelle presenti in rosa. Un esterno che possa dare imprevedibilità. Luis Henrique sembra però destinato a rimanere e non ci sono proposte concrete per Bonny.

"Lo spazio in organico c'è, visto che al momento, senza considerare i giocatori in uscita, l'Inter può registrare nella lista Uefa 24 giocatori e ha ancora uno slot libero per i calciatori stranieri o non formati in Italia e nel club - si specifica sul quotidiano - Ieri da Viale della Liberazione sono filtrate smentite per Federico Chiesa, che comunque lascerebbe Liverpool soltanto per giocare con maggiore continuità, così come non sembra decollare un possibile ritorno di fiamma per l'ex Ivan Perisic (che domenica ha segnato due gol col Psv Eindhoven). È probabile che l'occasione possa nascere proprio sul gong del mercato, fra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Si vedrà. Entro quella data, come scritto, l'Inter cercherà di completare le uscite: su Massolin sono piombati club francesi che lo vorrebbero in prestito (Nizza, Troyes e Angers), Asllani aspetta di trovare la soluzione migliore, mentre il giovane difensore Maye ieri ha svolto le visite mediche col Monza (prestito con diritto di riscatto e controriscatto per l’Inter)".