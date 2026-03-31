Dopo l'addio di Tudor formalizzato nelle scorse ore, il Tottenham ha ufficializzato il nuovo allenatore: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nostro nuovo capo allenatore maschile con un contratto a lungo termine" si legge sul sito degli Spurs.

"Sono felice di unirmi a questa fantastica squadra di calcio, che è una delle più grandi e prestigiose del mondo. In tutte le mie conversazioni con la dirigenza, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra in grado di raggiungere grandi risultati e di farlo giocando uno stile di calcio che entusiasma e ispira i nostri tifosi. Sono qui perché credo in quell'ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare tutto per consegnarla" ha detto De Zerbi ai canali ufficiali, dove si è espresso per la prima volta da tesserato dei londinesi. "La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, che sarà l'obiettivo completo fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di uscire sul campo di allenamento e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo obiettivo".