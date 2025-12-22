La Supercoppa Italiana del prossimo anno non si giocherà in Arabia Saudita, dove a gennaio e febbraio 2027 è in programma l'Asian Cup. Ne scrive oggi La Repubblica. Secondo il quotidiano, la Lega Serie A ha ricevuto delle offerte informali e l'ipotesi più accreditata sembra quella che porta alla costa orientale degli Stati Uniti. Miami o Orlando, per la precisione, dove ci sarebbe un clima più temperato. Altrimenti offerte attraenti sono arrivate dall'Oceania, l'Africa o la stessa Europa.

Improbabile che la Supercoppa torni in Italia, ma il criterio sarà improntato non solo sulla convenienza economica, quanto sulla possibilità di vendere i diritti tv in aree commercialmente interessanti. La votazione dei 20 club riguarderà anche la formula con quattro o due squadre. La gara secca ha un'incidenza minore sul calendario del campionato e crea meno difficoltà ai tifosi. Ed è anche più vendibile televisivamente e per gli sponsor. Per contro calerebbero gli incassi.

In ogni caso i sauditi potranno ospitare l'edizione 2027/28, l'ultima delle quattro che hanno acquistato.