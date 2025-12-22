Nuova maglia ideata da Nike per l'Inter, che avvicina ancora una volta il mondo nerazzurro a quello americano. La multinazionale di articoli sportivi, nonché partner commerciale di FC Internazionale, è pronta a lanciare sul mercato una speciale maglia da baseball dell'Inter la prossima estate (2026) in concomitanza con il Mondiale.

"La maglia da baseball Nike Inter Milan 2026 fonde la cultura sportiva americana con l'identità dell'Inter, con un classico taglio da baseball con un davanti abbottonato. Un design molto vicino alle classiche maglie da baseball, come quelle dei New York Yankees, la maglia da baseball Nike Inter 2026 è disponibile in bianco con sottili gessate, abbinate a tubine blu scuro intorno al colletto e all'abbottonatura. Lo Swoosh della Nike è collocato a destra all'altezza del petto, mentre il monogramma gigante del logo Inter si trova sul lato sinistro" si legge su Footyheadlines.com.