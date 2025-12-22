Riccrdo Trevisani analizza a Pressing la sconfitta in Supercoppa Italiana dell'Inter nella semifinale contro il Bologna. "Perdere giocando bene è un'aggravante. Se l'Inter non giocasse bene a calcio direi che la squadra non può circolare e va cambiato l'allenatore. Invece cambiano gli allenatori, i giocatori rimangono e gli errori sono sempre gli stessi. L'Inter perde partite che dovrebbe vincere, succedeva l'anno scorso ed è successo quest'anno, in continuazione. Forse il problema non è più da cercare sulla panchina"

"I rigori? L'Inter ha perso sette volte, non è solo questione di rigori - aggiunge Trevisani -. Tra l'altro hanno tirato e sbagliato un attaccante e due nazionali. Questa mancanza di cattiveria, di rendersi conto che hai fatto il primo gol e magari devi fare il secondo... L'Inter gioca bene, si piace e a un certo punto succede il patatrac. Questione di cazzimma? Il Napoli ha perso sette partite tante quanto l'Inter".