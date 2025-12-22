Beppe Bergomi compie oggi 62 anni e nel giorno del suo compleanno è intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport parlando della stagione dell'Inter e non solo. "Di tutte le squadre in testa la Juventus era quella che mi metteva dei dubbi perché secondo me aveva potenzialità superiori a quanto stava mostrando. Arriva da due belle vittorie con Bologna e Roma e ora può sognare in grande. Il Milan ha grande talento, ma quando deve fare la partita va un po' in difficoltà in difesa. Un centravanti sarebbe utile. Sull'Inter ho la mia idea, in questi anni non è mai stata la più forte ma è sempre stata molto brava. Giocando bene prende l'occhio a tutti, ma poi vengono fuori i difetti strutturali che non le permettono di battere le altre negli scontri diretti anche se resta forte ed è prima in A. Ci sta perdere col Bologna perché gioca bene e l'allenatore è un 'copetero'. Quest'anno ha lottato in campionato col Napoli, che è forte e si è rinforzato. Il PSG ha vinto in finale. Per me l'Inter sta facendo il suo percorso, ha cambiato allenatore, è avanti con l'età. Serve pazienza".
"L'Inter in mezzo al campo - prosegue Bergomi - ha tutti dieci che palleggiano bene, infatti l'obiettivo estivo era Koné. Davanti un giocatore di uno contro uno e dietro un difensore veloce, che ti fa giocare con la difesa alta. Sono scelte della società. In questo momento senza Dumfries, Luis Henrique ha fatto bene alcune partite ma lo stiamo aspettando, non è la stessa cosa. La squadra attacca solo a sinistra. Manca più di Calhanoglu, perché Zielinski sta facendo molto bene".
"Penso che Chivu stia comunicando bene e vorrebbe portare tutti in condizione - dice ancora la bandiera nerazzurra -. Per cui in semifinale di Supercoppa stanno fuori Sommer, Akanji e Lautaro, coinvolgendo tutti. Di Inzaghi si diceva giocasse sempre con gli stessi. Bisogna stare calmi e capire le valutazioni che Chivu sta facendo. La Supercoppa a dicembre? A me piacerebbe vederla la settimana prima di inizio campionato in gara unica. Io l'ho vinta in casa, a novembre, contro la Sampdoria. Perché non si riesce a farla la settimana prima? Io capisco gli interessi economici, ma è proprio mettere due partite in più, poi il recupero a gennaio quando tu potresti caricare per mettere benzina e invece giochi. Secondo me non va bene".
Autore: FcInterNews Redazione
