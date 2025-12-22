È tornato in campo di recente dopo l'infortunio estivo Jacob Ondrejka, attaccante rivelazione della seconda parte della scorsa stagione col Parma, dove fu capace di realizzare una doppietta che diede una legnata alle ambizioni Scudetto dell'Inter. Allenatore di quel Parma era Cristian Chivu, oggi tecnico dell'Inter, che poi ha lasciato la panchina a Carlos Cuesta. Intervenuto in conferenza stampa, Ondrejka fa un paragone tra i due: "Penso siano simili, entrambi ti spingono a essere un giocatore migliore. Hanno un modo di giocare un po' diverso. Penso sia una domanda molto difficile e non posso dire molto altro!".

Come ti trovi con mister Cuesta?

"Ho un buon rapporto con lui e ho un buon feeling. Mi sento bene".