In Arabia si continua a spingere per un trasferimento di Piero Ausilio all'Al-Hilal. Secondo Tuttosport, dopo aver convinto Simone Inzaghi, ma anche Theo Hernandez, Koulibaly e Milinkovic-Savic, il club saudita non ha perso le speranze riguardo al ds.

L'affondo estivo, in realtà, è stato stoppato sul nascere perché lo stesso dirigente non ha mai aperto la porta e non lo farà nemmeno nei prossimi mesi. Perché allora i nuovi rumors? Forse per la semplice presenza in città, dovuta però all'impegno dell'Inter in Supercoppa, dato che contatti ulteriori non ce ne sono stati. A inizio 2026 dovrebbe invece arrivare il nome del vero nuovo ds dell'Al-Hilal, Richard Hughes.