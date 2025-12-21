Nando Orsi, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato di uno dei giocatori più seguiti, in chiave mercato, in questa Serie A: Palestra. Di seguito le sue parole: "Palestra pronto per una big e per la Nazionale? Io penso di sì, Palestra da una parte e Bartesaghi dall'altra in prospettiva ce li possiamo anche giocare. E secondo me sarebbe ora. E' un giocatore proprio alla Gasperini, quello che lui ha lanciato, perché è un quinto che può fare anche il terzino, e lo farà oggi nella difesa a quattro. E' un giocatore che ha personalità, perché non si vergogna di fare le cose che fanno i grandi", ha detto. Le parole sono state riprese da Tuttojuve.com.