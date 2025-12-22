Andrea Stramaccioni celebra la rinascita della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti, anche se fatica ancora a vedere i bianconeri in lotta per lo scudetto. E dire che il calendario, dopo Bologna e Roma, propone cinque sfide che sembrano abbordabili (Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari). "Non parlate a Spalletti del calendario se non volete farlo infuriare, nessuno meglio di lui sa che la Juventus dovrà avvicinarsi a queste partite con la stessa fame mostrata contro Bologna e Roma - dice Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport -. Luciano sa preparare bene l’ambiente, però è innegabile che il calendario offre alla Juventus un’enorme occasione per recuperare punti a chi la precede. Le mie gerarchie restano le stesse: Inter e Napoli in prima fascia; Milan, Juventus e Roma alle spalle. Bologna e Como le possibili sorprese in zona Europa e occhio alla Lazio di Sarri se farà un mercato adeguato".