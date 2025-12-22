L'infortunio di Denzel Dumfries pesa nella stagione nerazzurra. Senza l'olandese, si legge su Tuttosport, la squadra ha perso con Milan, Atletico Madrid, Liverpool e Bologna ai rigori, in più la squadra sembra pendere troppo a sinistra diventando così più prevedibile.

Finora Luis Henrique ha convinto soltanto contro il Como, per il resto ha mostrato troppa timidezza, mentre Carlos Augusto non è riuscito a garantire pericolosità giocando a piede invertito. Darmian è invece ancora fuori per infortunio, mentre Diouf non è ancora mai partito tra i titolari a destra, se non in Coppa Italia contro il Venezia.

Chissà che proprio il francese non abbia la sua occasione dal 1' contro l'Atalanta, ma nel frattempo bisogna cominciare a pensare a nuovi profili. gli ostacoli sono quelli noti. Palestra costa 40 milioni e l'Atalanta preferirebbe lasciarlo in prestito a Cagliari. Belghali è oggi in Coppa d'Africa, in ogni caso il Verona lo reputa centrale per centrare la salvezza. Quindi Dodò, un'occasione qualora la Fiorentina dovesse decidere di sacrificarlo per rafforzarsi altrove. Oggi è più una suggestione che un'ipotesi concreta. Stesso discorso per Valincic.