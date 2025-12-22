Vent'anni in nerazzurro per lo storico capitano dell'Inter, Beppe Bergomi che oggi spegne sessantadue candeline. "Una carriera nerazzurra, con 756 presenze e 7 trofei" ricorda l'Inter a proposito dell'ex difensore nerazzurro al quale il club di Viale della Liberazione augura "buon compleanno".

Data: Lun 22 dicembre 2025
Autore: Egle Patanè
