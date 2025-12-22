Sono cinque i calciatori squalificati per il prossimo turno di Serie A dal Giudice Sportivo. Tre per aver rimediato un cartellino rosso diretto, ovvero il difensore Federico Ceccherini della Cremonese e i portieri di Genoa e Udinese Maduka Okoye e Nicola Leali. Squalifica anche per Matteo Guendouzi della Lazio e Luca Ranieri della Fiorentina.

Squalifica per una giornata anche per Alessio Scarpi, vice dell'allenatore del Genoa Daniele De Rossi, "per avere, al 25° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Sempre per quel che riguarda il Grifone, multa di 2mila euro per Morten Thorsby per simulazione.