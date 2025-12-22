Sempre a proposito del mercato, la Gazzetta dello Sport sottolinea come in estate l'Inter abbia varato un piano di ringiovanimento, come dimostrano le ultime operazioni di mercato, con l'eccezione di Akanji.

E per il prossimo futuro la linea non sarà modificata. Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra segue con estremo interesse i giocatori ancora sotto controllo contrattuale: "Tra questi gli occhi sono puntati sul nigeriano Akinsanmiro, che sta andando bene nel Pisa, e sul serbo Aleksandar Stankovic del Bruges, per il quale c’è la recompra", sottolinea la rosea.