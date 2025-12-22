"L'unica cosa buona, giusta, accaduta per destino e merito delle due squadre in questa Supercoppa è che vanno in finale chi ha vinto Scudetto e Coppa Italia, il resto è tutto triste". Così Lele Adani riassume in pochi secondi il proprio pensiero rispetto a quanto accaduto in Arabia Saudita, dove si stanno disputando semifinali e finali della Supercoppa Italiana.