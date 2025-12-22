Dopo la delusione di Riad, ieri l'Inter si è ritrovata alla Pinetina per il primo allenamento in vista della difficile trasferta di Bergamo in programma domenica prossima.
Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il menù ha previsto un defaticante e un personalizzato per chi aveva giocato venerdì sera, mentre per gli altri normale seduta sul campo a gruppi. "C’era, assieme al resto della compagnia, anche Piotr Zielinski, che aveva chiesto il cambio giusto qualche minuto prima i calci di rigore contro il Bologna: pienamente recuperato, il suo flessore sta bene - si legge -. Diversa la situazione di Matteo Darmian: anche lui era in Arabia, sperando di poter essere utile nell’eventuale finale, ma aspetterà ancora per qualche giorno il rientro in gruppo. Ieri ha lavorato a parte con gli altri infortunati, Di Gennaro e Acerbi, a cui si aggiunge ovviamente Dumfries".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
