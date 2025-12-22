"Questi sei mesi mi danno un'immagine dell'Inter. Nel primo tempo è mancata reazione quando il Bologna ha alzato la pressione. Manca nel chiudere le azioni, nel volume di gioco che crea segna comunque poco, persino con tutti i gol che ha fatto". Così Emiliano Viviano analizza a Pressing la stagione dell'Inter fino a questo momento, con la vetta della classifica di Serie A, ma anche con la fresca eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana.