Nel corso del Social Football Summit in corso di svolgimento in queste ore a Riad, prodromo della finale di Supercoppa Italiana di questa sera, l'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo si è congratulato con le due finaliste: "Complimenti a Napoli e Bologna per aver raggiunto la finale, che mette davanti le due migliori squadre della scorsa stagione, che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia".

De Siervo evidenzia inoltre: "Siamo stati i primi a esportare una competizione all’estero già nel 1993, con la Supercoppa a Washington tra Milan e Torino. Quello che è successo è che in un tempo che sembra ormai molto lontano, ovvero nel 2018, abbiamo sottoscritto un accordo strategico con il ministro dello sport Saudita e abbiamo deciso di portare all’estero, in maniera stabile, in un paese importante come l’Arabia Saudita è finalmente uno dei centri mondiali per quanto riguarda alcuni dei più grandi eventi sportivi nel mondo".