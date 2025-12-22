A margine dell'evento Social Football Summit tenutosi a Riad in vista della finale di Supercoppa, Bobo Vieri ha risposto alle domande dei cronisti presenti partendo da cosa a suo dire avrà più peso questa sera tra la consapevolezza del Napoli e la voglia di fare la storia del Bologna: "Sono domande da otto risposte... Giusto che questa sia la finale perché il Napoli ha vinto lo Scudetto e il Bologna la Coppa Italia. Quindi hanno fatto un percorso importante ed è giusto fare questa bella finale. Il Bologna deve stare tranquillo e fare una bella partita".

Il Milan secondo te ha sottovalutato la semifinale col Napoli?

"Non ho visto né il Milan né l'Inter, perché ero in giro per il mondo".

Somiglianze tra Conte e Italiano?

"No, sono tecnici molto diversi. Italiano ha fatto delle finali, è già arrivato. Non deve andare da nessuna parte".

Al Milan manca qualcosa per lo Scudetto?

"Non lo so, ora sono secondi ed erano primi la settimana scorsa. Poi cercano un attaccante che secondo tutti deve risolvere i loro problemi, sai che pressione avrà questo attaccante che deve vincere le partite. Ora vado a pranzo, che ho famissima...".

Sui singoli.

"Non mi interessano. Hojlund gioca? Lui è forte".