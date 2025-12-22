Josep Martinez reclama spazio. Dieci partite la scorsa stagione, quattro finora quest’anno, come ricorda il Corriere della Sera. Percentuale molto bassa per una squadra che nel 2025 chiuderà a 62 partite giocate. Così non si può sapere se davvero lo spagnolo può essere il titolare del futuro.

Nelle sue esibizioni, non è mai andato sotto la sufficienza. E Sommer, quest'anno, ha commesso alcuni errori, oltre ad essere in scadenza di contratto. L'ipotesi dell'addio dello svizzero è più accreditata rispetto a quella di una permanenza come dodicesimo. Difficile pensare, per un portiere pagato 15 milioni di euro, di non vederlo per una decina di partite di fila. Il sorpasso è possibile, ma non scontato, perché con Sommer la costruzione del gioco è più precisa e fluida. Ma anche questo aspetto è perfezionabile solo giocando.

In alternativa, il titolare andrà cercato altrove: Vicario o il sogno Svilar della Roma, quindi l'emergente Caprile e l'outsider Atubolu.