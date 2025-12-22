Terzo match stagionale in chiaro in arrivo su DAZN. La piattaforma streaming, che ha già trasmesso gratuitamente e senza abbonamento Milan-Roma e Fiorentina-Juventus, trasmetterà gratis anche Atalanta-Inter. La sfida tra nerazzurre lombarde, in programma per domenica 28 dicembre alle 20:45, sarà l'ultimo impegno di Serie A (e dell'Inter) del 2025, motivo per il quale è stato scelto per la trasmissione in chiaro dalla principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo.

Alla cronaca del match ci sarà il solito Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni, al commento tecnico. Alessio De Giuseppe invece sarà 'l'occhio sul campo e sulle panchine', in qualità di bordocampista. Pre e post partita affidato al programma Fuoriclasse a cura di Diletta Leotta, in studio insieme a Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille.