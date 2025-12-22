Per l'11 gennaio, San Siro si preannuncia un catino infernale: in programma c'è Inter-Napoli, sfida scudetto esattamente come capitato spesso negli ultimi anni. Ed è già corsa al biglietto come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Dopo le fasi iniziali riservate agli abbonati, è stata aperta la vendita libera: previsto l’ennesimo sold out. E in attesa delle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, l’acquisto per i residenti in Campania è al momento consentito solo ai possessori di tessera “Siamo Noi” sottoscritta entro il 14 dicembre", si legge.