Torna in bilico il futuro di Davide Frattesi all'Inter. Il nome del centrocampista nerazzurro, che al momento ha avuto poco spazio con Cristian Chivu, è caldo in chiave mercato non solo in Italia, dove la Juventus ha da tempo messo gli occhi su di lui: secondo le indiscrezioni di Goal.com, infatti, sulle tracce dell'ex Sassuolo c'è il Fenerbahçe. I gialloblu di Istanbul vedono in Frattesi l'elemento ideale per rinforzare la propria mediana; si è parlato molto di Joey Veerman, ma l'affare col PSV Eindhoven è tutt'altro che concluso.