Chi si ricorda di Fabio Simplicio? L'ex Parma, Palermo e Roma ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport, rivelando anche un retroscena di mercato legato all'Inter.

Fabio Simplicio, lei arriva in Italia nel 2004. Perché Parma?

"Fu Sacchi a segnalarmi. Diceva che potenzialmente ero più forte di Kakà. In realtà, Ricardo faceva un altro sport. Ma Arrigo con me fu come un padre, oltre che un grande sponsor".

È vero che la voleva Mourinho?

"Sì, sono stato vicinissimo al trasferirmi all’Inter. Parlai anche con Moratti e so che Mou mi avrebbe voluto in mezzo al campo. Saltò tutto per questioni di soldi e contropartite, io sarei andato volentieri. Ma non c’erano solo i nerazzurri, ho avuto tante altre possibilità".

La Juventus?

"Anche sì. In quel caso mi chiamò Amauri e mi disse che i bianconeri mi seguivano. Mi sarebbe piaciuto giocare di nuovo con lui, ma sono felice di essere andato alla Roma".