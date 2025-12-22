La dirigenza del Besiktas ha avviato le trattative per la sessione di calciomercato invernale, dove si prevede l'inserimento di 4-5 nuovi giocatori nel gruppo. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Fanatik, il primo nome sulla lista dei desideri sarebbe già stato rivelato: si tratta di Carlos Augusto, terzino dell'Inter chiesto espressamente dal tecnico bianconero Sergen Yalçın. La dirigenza delle Aquile ha iniziato la valutazione dei potenziali costi, constatando che l'Inter chiede almeno 20 milioni di euro.

La cifra è stata ritenuta troppo alta dal Besiktas. Ma si afferma che la dirigenza e lo staff tecnico si incontreranno nuovamente per discutere della questione.