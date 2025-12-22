Sono complessivamente quattro i ricorsi pendenti al TAR della Lombardia sul tema San Siro. Nei giorni scorsi, come emerge da documenti consultati da Calcio e Finanza, il Comune di Milano si è ufficialmente costituito in giudizio nell’ultimo dei ricorsi presentati, che riguarda gli ultimi passaggi della vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Il primo fronte del contenzioso è rappresentato dal ricorso presentato da Gabriella Bruschi e altri 66 cittadini davanti al TAR Lombardia – Milano. L’azione legale punta a ottenere l’annullamento della delibera di Giunta n. 1379/2021, con cui il Comune aveva confermato il pubblico interesse sulla proposta avanzata da Milan e Inter nel luglio 2019: la demolizione del Meazza e la realizzazione di un nuovo distretto sportivo multifunzionale.

Si passa poi ai due ricorsi presentati dall’Associazione Gruppo Verde San Siro fino a quello depositato a novembre contro la delibera del Consiglio comunale n. 71/2025, approvata il 29 settembre 2025, che definisce gli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare di San Siro, comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, classificato nel Piano di Governo del Territorio come Grande Funzione Urbana San Siro. La delibera discende dalla proposta avanzata da Milan e Inter per l’acquisto dell’intera area. Dagli atti emerge che il Direttore dell’Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale ha chiesto all’Avvocatura comunale di costituirsi in giudizio per difendere la correttezza del procedimento.