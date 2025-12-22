Natale in vetta. Dopo il ko della Roma con la Juve, è diventato matematico il primo posto dell'Inter sotto Natale, avendo anche una gara in meno rispetto ai giallorossi di Gasperini. "Un traguardo interlocutorio, ma allo stesso tempo punto di partenza che può responsabilizzare lo spogliatoio. In attesa di capire se per consolidarlo troverà sotto l’albero anche la promessa di un intervento sul mercato a gennaio, l’allenatore rumeno spera sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione", scrive il Corsport.

I precedenti parlano chiaro: dal 2000 in poi, infatti (dati raccolti escludendo soltanto i due anni caratterizzati dalle sentenze di Calciopoli), per quindici volte la squadra che si è trovata al primo posto al 25 dicembre ha poi vinto anche il campionato. Le eccezioni? Tre, in particolare, negli anni del post Covid. "L’anno scorso, ad esempio, di questi tempi l’Atalanta era prima in classifica a quota 40, due lunghezze davanti al Napoli che si è poi laureato campione in estate. Le altre due hanno visto protagoniste le due milanesi: il Milan, a fine 2020, era davanti all’Inter di Conte di un punto, ma fu superato alla distanza dai nerazzurri che si aggiudicarono il tricolore. La vendetta l’anno successivo, il primo targato Inzaghi: Inter in vetta a Natale davanti ai cugini di ben quattro punti, ma a festeggiare a maggio fu l’altra sponda del Naviglio", ricorda il quotidiano romano.