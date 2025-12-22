La nota più positiva della semifinale di Supercoppa Italiana col Bologna in casa Inter è stata probabilmente la prova del portiere spagnolo Josep Martinez, chiamato a prendere il posto di Yann Sommer e decisivo nei tempi regolamentari con la parata all'ultimo secondo sul tiro di Giovanni Fabbian. Prestazione confortante per l'ex Genoa, coinvolto come sappiamo in una grave vicenda extracampo nelle scorse settimane, come ricordato ai microfoni di Tutto Mercato Web dal suo agente Sergio Barila: "Josep è sempre pronto ad aiutare quando l’allenatore lo schiera in squadra. L’episodio accaduto a ottobre è una disgrazia personale molto spiacevole, ed è molto difficile da superare per chiunque. Chiediamo rispetto per la famiglia".

La sua sontuosa prestazione in Supercoppa però ha sorpreso molti.

"A me non ha sorpreso. Josep è un grande portiere, lo ha dimostrato in tutti i club in cui ha giocato. Per questo l’Inter lo ha preso".

Lei ha sempre mostrato grande fiducia in lui.

"Io confido molto in Martinez. Sono sicuro che ogni volta che giocherà si esprimerà al livello che i tifosi si aspettano da lui. Io confido nelle sue qualità".

Che cosa ha provato Pepo dopo il Bologna? Vi siete sentiti?

"Certo, voleva portare la sua squadra in finale ed era triste per i compagni, per il club e per i tifosi".

Ci conferma che chiuderà la stagione in nerazzurro?

"Pepo è contento all'Inter, si trova bene con la società nerazzurra e a Milano, quindi sia a livello professionale sia personale".