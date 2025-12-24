Cesc Fabregas torna a mente fredda sulla sconfitta di Roma. Il tecnico del Como, parlando al sito ufficiale dei lariani, si è detto contento della prova dei suoi specie nella ripresa: "Credo che questo sia stato il nostro momento migliore. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene così come avevamo fatto con l’Inter. Penso che nella ripresa abbiamo giocato bene anche se il risultato non lo diceva. Anche lì, una delle prime azioni di gioco aperto che anno avuto, una situazione pulita della partita, hanno creato un’occasione, era una cosa che sapevamo e su cui avevamo lavorato in settimana. Non dovevamo permettere loro di spostare il gioco da una parte all’altra".