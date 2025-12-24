Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. Infortunatosi nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, il giocatore carrarese, riporta il club emiliano sul proprio sito, è stato sottoposto presso l'ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell'equipe del prof. Porcellini l'operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane. Bernardeschi pertanto salterà anche la gara di campionato contro l'Inter in programma il prossimo 4 gennaio. Il resto del gruppo ha ripreso questa mattina ad allenarsi in preparazione alla partita di domenica contro il Sassuolo.