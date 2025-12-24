Durante la lunga chiacchierata di Cristian Chivu con il quotidiano romeno Gazeta Sporturilor, l'allenatore nerazzurro ha anche risposto in merito alla semifinale dei playoff per i Mondiali del 2026 che vedrà la Romania opposta alla Turchia, selezione capitanata dal centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Era un avversario da evitare nel sorteggio?

"Non è facile giocare in Turchia, con i tifosi che tiferanno al massimo per i loro beniamini. Ma dobbiamo sfruttare questa ulteriore possibilità di qualificazione, fare tutto il possibile per andare oltre i play-off. Ma la Turchia ha giocatori di grande qualità, individualmente e collettivamente. Hakan Calhanoglu è qui all'Inter, Yildiz alla Juve, Arda Guler al Real Madrid... tutti di altissimo livello. E in più ha un allenatore italiano, Montella, che conosco molto bene. Sa come si stanno evolvendo le cose in Turchia, perché lavora lì da molti anni".

Nella vostra squadra c'è Calhanoglu, uno dei futuri avversari della Romania. È anche l'autore dei famosi balli da spogliatoio sulle note di "Made in Romania". Ha iniziato a fare battute a bordocampo?

"Non abbiamo ancora parlato della partita. Certo, sapevamo entrambi che questo spareggio era possibile, abbiamo sorriso e aspettato il sorteggio. È successo e basta. Loro sono pronti per questo spareggio, noi dobbiamo essere altrettanto. Ma vedremo a marzo cosa succederà".