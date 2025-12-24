Alessandro Bastoni, con buona pace dei detrattori dei nerazzurri e del difensore dell’Inter, sta benissimo a Milano. Non è di certo un rigore sbagliato (quello in Supercoppa contro il Bologna) e qualche messaggino di disappunto di qualche presunto tifoso che farà cambiare al difensore di Casalmaggiore.

E a proposito di questo argomento e dei like di Basto ai messaggi dei sostenitori del Barcellona di trasferirsi in Catalogna, l’unico motivo per cui il ragazzo – perché va ricordato anche se non si dovrebbe che pur sempre di un ragazzo si tratta – ha risposto a sua volta con un 'Mi piace' è per una sorta di contro-provocazione rivolta a coloro i quali proprio dopo il penalty fallito a Riad lo hanno esortato a fare le valigie e a vestire la maglia blaugrana.

Nel frattempo però, come già specificato, Bastoni darà il massimo per l’Inter, cercando di conquistare nuovi trofei, magari anche con la speranza che presto arrivi una concreta proposta di rinnovo. Al momento, con la scadenza nel 2028, non c’è assolutamente fretta, ogni tipo di discorso è prematuro. Quel che conta è tornare in campo è ottenere grandi risultati per i nerazzurri, suo obiettivo mai nascosto.