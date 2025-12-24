Esploso al Parma dove, da debuttante assoluto, è riuscito a salvare la squadra emiliana guadagnandosi la nomina di allenatore dell'Inter che ha portato a fine 2025 in vetta alla classifica di Serie A. Con queste credenziali di valore assoluto, Cristian Chivu si è preso il titolo di miglior allenatore rumeno dell'anno nel sondaggio effettuato dal quotidiano locale Gazeta Sporturilor, diventando così il secondo nome, dopo Gheorghe Hagi, che vanta trofei in due distinte categorie di premi. Al termine di una spedizione definita 'più difficile di un'organizzazione per un viaggio su Marte', GSP ha raggiunto Chivu alla Pinetina per raccogliere le sue dichiarazioni.

Congratulazioni per aver vinto il trofeo dedicato all'allenatore dell'anno nel sondaggio del nostro giornale. È la prima volta che ricopre questo incarico, ma ha già vinto il premio di giocatore dell'anno nel 2002, 2009 e 2010. Qual è stata la gara più difficile delle quattro?

"Tutto dipende dal gruppo, dalla squadra con cui lavora, dai successi che ottiene o dalle cose positive che ha fatto. Per vincere un trofeo individuale, entrano in gioco diversi fattori. Ora, come allenatore, dipendi dai risultati e dallo status che riesce ad ottenere. Ringrazio il Gazetei Sporturilor per questo premio, ma ringrazio anche tutti gli allenatori che cercano di svolgere questo lavoro al meglio.È una professione in cui conta l'allenamento che fai, quello che riesci a trasmettere, quello che i giocatori riescono a capire. Per questo ringrazio tutti, perché so che non è facile, so quanto allenamento, quanta tensione e quanta passione ognuno di loro mette per avere successo".

Ma cosa contava in quel percorso impossibile?

"Ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, siamo stati ottimisti. Alla fine, è questo che conta: credere con tutto il cuore che ci si riuscirà. E ci sono riuscito! Sarei rimasto al Parma, avrei dovuto prolungare il contratto, ero in un periodo di rinegoziazione. Ma l'Inter è intervenuta, perché Simone Inzaghi se n'era andato e io ho avuto la fortuna di essere nominato allenatore qui".

Un anno fa, eri in un periodo incerto della tua carriera, alla ricerca di una sfida alle condizioni che desideravi. Nel frattempo, le cose sono andate avanti velocemente, con un'esperienza intensa al Parma e ora la grande sfida chiamata Inter. Come si è svolto tutto questo tumultuoso anno 2025?

"Non stavo cercando, stavo aspettando! Aspettavo l'occasione giusta per quello che volevo fare. È stata un'attesa piuttosto lunga, e a febbraio si è presentata l'opportunità di andare al Parma, in Serie A, dove non molti pensavano che avrei avuto successo.Ma ho avuto l'opportunità di vivere 13 partite in tre mesi, con un percorso che ha portato al raggiungimento dell'obiettivo. Questo nonostante molti fossero scettici a causa del calendario complicato. Sembrava impossibile per il Parma salvarsi".

Poi sei arrivato in un territorio che hai padroneggiato dopo tanti anni trascorsi all'Inter come giocatore o allenatore della Primavera.

"È diverso, anche se conoscevo la maggior parte delle persone qui. Per sei anni sono stato presente giorno dopo giorno, settimana dopo settimana al centro sportivo. Sapevo con chi avevo a che fare, con chi lavoravo. Conoscevo i giocatori, il valore della squadra, della rosa, le aspettative che le persone hanno, in generale, da una squadra come l'Inter".

Nessuno ha pazienza quando si tratta di risultati, giusto?

"I risultati sono la cosa più importante. È come una lavatrice che funziona sempre e ti fa sbattere la testa contro tutti i muri. Non hai mai pace, sei sempre sotto pressione per i risultati. Giochi ogni tre giorni, non hai nemmeno il tempo di allenarti. Ho avuto un'esperienza simile da giocatore, ora da allenatore. Ma si tratta di una strategia di gestione diversa, di una metodologia diversa. Ma, con l'aiuto dello staff e l'esperienza maturata come giocatore, riesco a creare il mio comfort e a stabilire alcune priorità nei confronti del gruppo, della squadra, del club, dei tifosi".

Ma come fai a conciliarti con questa enorme pressione che c'è intorno al club?

"So che responsabilità ho e cosa significa rappresentare l'Inter a questo livello. Non mi lamento. Mi piace la responsabilità, mi piacciono le critiche. Mi piacciono tante cose che mi tengono sveglio, mi aiutano a rimanere con i piedi per terra, indipendentemente dai risultati. A questo livello devi essere consapevole che, dopo due sconfitte, entrano in gioco i punti interrogativi".